Tutto.tv - Uomini e Donne anticipazioni settimana: Orlando via, Sabrina volta pagina

Ledelle prossime puntate di, che andranno in onda nellache va dal 17 al 21 marzo, rivelano che ci saranno delle discussioni molto accese, specie per quanto riguarda il Trono Over., il cavaliere che sta corteggiando Gemma Galgani, verrà addirittura mandato via a seguito di una segnalazione, ma non solo. Ecco tutto quello che succederà.UeD:viene mandato via,esce con un nuovo cavaliereNelle puntate diche andranno in onda questaci sarà un momento molto concitato che riguarderà Gemma Galgani e. La donna porterà nuovamente in esterna in cavaliere, ma l’uomo non riuscirà a convincere i presenti circa il suo reale interesse verso la dama. Soprattutto Tina Cipollari sarà molto dubbiosa e, in effetti, ne avrà motivo.