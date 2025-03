Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni, cavaliere cacciato dal trono over: Gianmarco lascia lo studio

Si sono concluse le registrazioni delle nuove puntate die lepromettono grandi colpi di scena. Gemma Galgani ha chiuso la conoscenza con Orlando dopo una furiosa lite, mentreSteri è diviso tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Tra baci, tradimenti e scontri, i protagonisti del programma di Maria De Filippi continuano a regalare emozioni. Ecco cosa vedremo nei prossimi giorni in onda su Canale 5.Gemma Galgani chiude con OrlandoGemma Galgani ha avuto un duro confronto con Orlando, arrivando a mandarlo via. “Non era interessato a me, da quello che si evince” ha dichiarato. Inoltre, Tina Cipollari ha rivelato una segnalazione su di lui: “Lo vedrebbe fidanzato con una donna da 20 anni.” Orlando voleva restare per corteggiare un’altra dama, ma è stato invitato are lo