Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni 17 marzo 2025: preoccupa l’assenza di Gianmarco Steri

Oggi, 17, si è tenuta una nuova registrazione di. Purtroppo il tronista romanonon è stato presente in studio, deludendo i suoi tantissimi fans che si aspettavano dellesul suo percorso. Nelle registrazioni precedentiha portato in esterna Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Con quest’ultima è scattato un bacio, causando la reazione di Francesca Polizzi, che ha lasciato lo studio. Maria De Filippi ha mostrato l’esterna dicon Nadia, dove la corteggiatrice ha espresso il suo disappunto. “Sei scemo a essere così sciolto con Cristina, è finita” gli ha detto. Il tronista si è sentito attaccato ed è andato via dall’esterna, lasciandola in lacrime. Dopo l’addio con Nadia,ha raggiunto Cristina e tra i due è scattato un nuovo bacio.