Universalmovies.it - Until Dawn: Fino all’alba | Il nuovo trailer italiano del film

Leggi su Universalmovies.it

Sony Pictures ha condiviso in rete ildi, ilispirato al famoso videogame.Con un’uscita nelle sale italiane prevista per il 24 aprile prossimo, ildi David F. Sandberg prende ispirazione dal videogame creato da Supermassive Games per narrare una storia completamente inedita, dove spiccano alcuni elementi di connessione tra cui la presenza di Peter Stormare (doppiatore del gioco originale ed interprete nel) e quella di alcuni mostri come il famoso Wendigo.Ilè stato diretto da David F. Sandberg. La sceneggiatura è stata ultimata da Gary Dauberman (IT, Annabelle), mentre Blair Butler ha firmato la prima bozza. Dauberman sta producendo con la sua Coin Operated con Mia Maniscalco, insieme a Sandberg e Lotta Losten di M’ngata, Roy Lee di Vertigo Entertainment e Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions.