Un' oasi di stile classe e charme nel quartiere di Holborn 

Nel cuore di Londra, una città che fonde magistralmente storia e modernità, sorge L'oscar London, un hotel boutique di lusso che rappresenta una vera e propria gemma nel panorama dell'ospitalità britannica. Situato neldi Holborn, a pochi passi da alcune delle attrazioni più iconiche della capitale, l'hotel è parte del prestigioso gruppo Leading Hotels of the World e incarna un perfetto equilibrio tra eleganza, comfort e un servizio d'eccellenza. Leading Hotels of the World possiede una prestigiosa collezione di oltre 400 hotel di lusso indipendenti in più di 80 paesi. Fondata nel 1928, seleziona strutture esclusive che offrono esperienze autentiche e servizi di altissimo livello. Ogni hotel membro deve rispettare rigorosi standard di qualità per garantire un'ospitalità eccezionale.