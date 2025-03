Lapresse.it - UniTo, studentessa a inaugurazione anno accademico: “‘Pace’, accanto a ‘riarmo’, perde significato”

“La parola, affiancata a, è completamente svuotata dal suo, al servizio di chi ne trae profitto anziché del benessere delle persone. Esemplare in questo è il nuovo piano ‘ReArm Europe’, recentemente mosso dalla Commissione Europea con stanziamenti da 800 miliardi sottratti, tra gli altri, da fondi per aiutare le aree in difficoltà. Promosso come garanzia per un’Europa sicura e resiliente, gli unici interessi che persegue sono in realtà quelli delle aziende belliche“. Così Lorena Luceri, rappresentante del corpo studentesco dell’Università di Torino, nel suo discorso in occasione della cerimonia didell’2025. “In questa fase di profonda crisi, in cui vediamo emergere nazionalismi e neofascismi, assistiamo alla volontà di costruire una cultura europeista.