Unipi e Unità Migranti insieme per migliorare l' accoglienza dell' ateneo

Pisa, 17 marzo 2025 - Per potenziare il sostegno alla comstudentesca internazionale ei servizi di, l’Università di Pisa ha avviato un dialogo con l’Associazionein Italia APS pisana. La professoressa Enza Pellecchia, prorettrice per la Coesionea comuniversitaria e per il diritto allo studio, il professor Giovanni Paoletti, prorettore per la Didattica, e il professor Giovanni Federico Gronchi, prorettore per la Cooperazione e le relazioni internazionali, hanno incontrato alcuni rappresentanti’associazione, tra cui il presidente Ibrahima Dieng, la vicepresidente Destemona Nasi, il segretario Ihor Chernai e il coordinatoreo sportello di ascolto Said Talbi. L’associazione di promozione sociale, da molti anni impegnata nel fornire un concreto supporto e aiuto agli immigrati in Italia, svolge un ruolo fondamentale nell’accompagnare gli studenti internazionalipisano attraverso corsi di lingua italiana, informatica di base e un servizio di orientamento.