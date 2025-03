Bergamonews.it - “Union”, il glamour dell’e-commerce le condizioni precarie dei lavoratori

Treviglio. Il terzo appuntamento della rassegna Mondovisioni Treviglio ha come protagonista il docufilm “”, in programma il 20 marzo dalle 20.30 all’Anteo Spazio Cinema.Il docufilm ci porta in America per scoprire qual è la dura realtà dietro ile dei milioni di pacchi che arrivano quotidianamente nelle case di mezzo mondo. Se il commercio è elettronico, a confezionare e spedire quei pacchi sono le braccia di uomini e donne costretti a lavorare con ritmi asfissianti, senza diritti e con paghe che, in molti casi, sono al di sotto della sussistenza. Il docufilm “”, vincitore del premio speciale della giuria al Sundance festival, ci porta nel maxi magazzino Amazon JFK8 di New York che impiega 8 mila operai.È qui che un gruppo diraccoglie la sfida di migliorare la propria condizione di vita reinventando dal basso, e senza nessuna esperienza, il sindacato.