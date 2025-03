Puntomagazine.it - UNICEF/Gaza: i bambini palestinesi rimangono privi delle forniture e dei servizi più essenziali.

Tragicamente, circa 4.000 neonati non possono attualmente accedere a cure salvavita.17 marzo 2025- “Ho appena concluso una missione di quattro giorni in Cisgiordania e nella Striscia di. La situazione è estremamente preoccupante.Troppo spesso idello Stato di Palestina sono le vittime di questo conflitto incessante. Quasi tutti i 2,4 milioni diche vivono in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, e nella Striscia disono colpiti in qualche modo. Alcunivivono con grande paura o ansia; altri affrontano le conseguenze reali della privazione di assistenza e protezione umanitaria, dello sfollamento, della distruzione o della morte. Tutti idevono essere protetti.Senza l’ingresso di aiuti nella Striscia di, circa 1 milione divive senza i beni di prima necessità di cui ha bisogno per sopravvivere – ancora una volta.