Ungheria, Orbán vieta il Gay Pride: "Danneggia i bimbi". Il governo promette multe salate ai trasgressori

Niente piùin. Il partito di Victor, Fidesz, ha presentato una modifica alla legge sugli assembramenti perre “la marcia dell’orgoglio lgbtq+”, perché sarebbe «dannosa per i bambini». Una stretta che non lascia margini di interpretazione: organizzare o partecipare alla sfilata arcobaleno sarà considerato un reato, con sanzioni fino a 300.000 fiorini (quasi 750 euro), somme che lo Stato destinerà per «la tutela dei minori».mette al bando il«L’emendamento è necessario perché garantisce che sul territorio dell’possano essere tenute solo assemblee che tengano conto del diritto dei bambini a un adeguato sviluppo fisico, mentale e morale», ha dichiarato il partito diin una nota ufficiale. La proposta di modifica alla normativa si incardina nella tanto criticata legge sulla «protezione dei», già in vigore dal 2021, chela «rappresentazione o promozione» dell’omosessualità in media, cinema, pubblicità e scuole.