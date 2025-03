Lettera43.it - Ungheria, il partito di Orban vuole vietare il Pride: «È dannoso per i bambini»

Ildi governo ungherese Fidesz ha presentato al parlamento un disegno di legge che vieterebbe la marcia dela Budapest, imponendo multe agli organizzatori e ai partecipanti. La proposta prevede modifiche alla normativa sul diritto di riunione, specificando che «è vietato tenere una riunione che violi il divieto stabilito dalla legge sulla protezione dei». Inoltre, il testo prevede l’uso di telecamere di riconoscimento facciale da parte della polizia per identificare chi partecipa alla manifestazione.La manifestsazione dela Budapest (Getty).Il rapporto di Liberties: «autocrazia elettorale, il governo limita la libertà di espressione»Intanto il rapporto di Liberties, realizzato con 43 organizzazioni per i diritti umani in 21 Paesi dell’Ue, oltre a inserire l’Italia tra i cinque Paesi Ue che «stanno smantellando la democrazia in Europa», ha sottolineato anche il peggioramento della situazione in, definita autocrazia elettorale, dove il potere è sempre più accentrato e le istituzioni democratiche si indeboliscono.