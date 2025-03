Formiche.net - Un’asse Londra-Tokyo per i droni gregari del Gcap? Ecco perché l’Italia potrebbe fare da sé

Leggi su Formiche.net

BAE Systems, la prima azienda della Difesa in Europa, starebbe valutando di avviare delle collaborazioni con le industrie giapponesi nel campo dei, con l’obiettivo di sviluppare velivolidestinati ad affiancare il caccia di sesta generazione del Global combat air programme ().A rivelarlo è stato Rob Merryweather, group technology director di BAE Systems, che, durante un incontro con i media a, ha illustrato i benefici di una potenziale sinergia su questo dossier. I, pur essendo considerati un tassello essenziale dei futuri sistemi di combattimento aereo, non rientrano attualmente negli accordi trilaterali tra Regno Unito, Italia e Giappone sule, dunque, si configurano come un programma parallelo. “Tutti i Paesi che sono impegnati sulhanno la stessa necessità di avere programmi di collaborazione autonomi (alias, ndr) da affiancare al velivolo”, ha dichiarato Merryweather.