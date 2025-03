Lanazione.it - Una voragine nel terreno, poi il muro che cede: palazzo a rischio, evacuate tre famiglie

Guardistallo, 17 marzo 2025 – Nella mattina di lunedì 17 marzo a Guardistallo si è aperta unanel. È successo in via dei Molini intorno alle 07. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti il prima possibile i vigili del fuoco di Pisa. I pompieri hanno constatato l’apertura di unadi circa 180 metri quadrati che ha causato il crollo di undi contenimento. Il cedimento ha coinvolto unquadri-familiare. A causa dellatre, per un totale di cinque persone, sono state allontanate. Il cedimento ha poi coinvolto la conduttura del metano e delle acque. Sul posto è intervenuto anche il sindaco Sandro Ceccarelli, i tecnici del Comune, i tecnici della rete idrica e del gas e i carabinieri. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Il sindaco ha poi fatto sapere che le personesono state sistemate “nella struttura Turistico Ricettiva Il Paradiso, grazie alla disponibilità dei gestori a spese del Comune in queste prime ore di emergenza".