Anteprima24.it - Una stagione da incorniciare: il pilota sannita Valentino Carofano premiato in casa Ferrari

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta ad Imola, presso l’autodromo Enzo e Dino, la serata di gala organizzata per i campioni FX 2024. Tra i premiati anche, che ha conquistato il terzo posto in campionato dopo unacombattuta fino all’ultima gara.Nonostante un inizio didifficile i risultati non si sono fatti attendere arrivando a vincere le due gare sul circuito del Mugello che hanno permesso adi contendersi il titolo fino alla gara conclusiva sul circuito di Misano Adriatico.Il sogno del titolo però è svanito dopo due giri dall’inizio della gara, poiché a causa di un problema al motore,è stato costretto al ritiro chiudendo così terzo nella classifica di campionato. Il 2024 è stata dunque unache lo ha visto come protagonista così come gli ultimi anni in cuiè riuscito a chiudere sempre nei primi tre in graduatoriae lui, così come tutto il team, è ancora più motivato per l’inizio della2025.