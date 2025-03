Iodonna.it - Una reunion inaspettata. Il balletto ha reso il brano ancora più virale, se possibile.

Unadal sapore anni Novanta. Will Smith e l’attrice Tatyana Ali, si sono ritrovati dopo ben 35 anni per celebrare,una volta, il successo dell’iconica serie tv Willy il Principe di Bel-Air, in onda negli Stati Uniti dal 1990 al 1996 sul canale NBC e in Italia dal 1993 al 1996. Insieme a loro, un’ospite speciale, la cantante Doechii, che con la sua Anxiety sta surfando la cresta di tutte le classifiche musicali. Will Smith: i film, la vita privata, la famiglia guarda le foto Ildi Will Smith insieme a Tatyana Ali e DoechiiÈ stato Will Smith a svelare la reniunon con l’attrice Tatyana Ali, oggi 46enne, che proprio 35 anni fa interpretava Ashley Banks, la cuginetta del protagonista in Willy, il principe di Bel-Air.