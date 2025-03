Quotidiano.net - Una realtà cresciuta in 150 anni di storia . E un viaggio attraverso cinque generazioni

SONO 150 LE CANDELINE da spegnere per Molini Pivetti. Ladel mulino attraversa e abbraccia, infatti, quella di un secolo e mezzo. Fondato nel 1875 da Valente Pivetti, il mulino, che si trova a Renazzo, nel comune di Cento (Ferrara), è cresciuto. Da un piccolo molino a vapore, per la macinazione del grano tenero, infatti, nel corso dei decenni, questa impresa è diventata una grande industria, con tre stabilimenti produttivi, sei centri di stoccaggio, tre laboratori di ricerca avanzati e una capacità produttiva annuale di 245 mila tonnellate di farina. Molini Pivetti rappresenta una lungaimprenditoriale italiana, fatta di famiglia, impegno e passione. Sono passateda quando il fondatore, Valente Pivetti, nel 1875 decise di costruire un molino a vapore per la macinazione del grano tra Bologna e Ferrara, a pochi chilometri da Cento: oggi come allora, il molino è l’anima del Gruppo, simbolo della solidità di Molini Pivetti nel custodire e reinterpretare una tradizione che cambia e si rinnova di continuo, capace di adeguarsi allache sta evolvendo ma anche di adottare tecnologie innovative per porsi sul mercato da protagonista.