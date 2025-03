Sport.quotidiano.net - Una piccola gioia nel match che vale il terzo posto del trofeo nazionale in attesa del ritorno dei quarti di EuroCup. I Leoni di Brescia lottano con Trieste, il bronzo arriva con la roulette dei rigori

L’ANchiude la Final Eight di Coppa Italia al. La squadra di Sandro Bovo, campione in carica, ha dimostrato carattere nella finalina con la Pallanuoto, chiusa aicon il punteggio di 15-13. Una partita combattutissima, con continui ribaltamenti di fronte.era partita forte, portandosi subito sul 2-0, maha riscolpo su colpo, trovando il primo vantaggio con Draskovic. Ilè rimasto in perfetto equilibrio fino al termine dei tempi regolamentari, chiusi sull’11-11 grazie a un rigore di Balzarini a trenta secondi dalla sirena. Decisivi nella lotteria deila freddezza di Faraglia, Irving, Dolce e Balzarini, oltre alla parata di Baggi Necchi su Manzi, che ha sancito il successono. Irving, con 4 gol, è stato il trascinatore della squadra, supportato dalle reti di Balzarini (2), Ferrero, Gitto e Guerrato.