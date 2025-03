Lanotiziagiornale.it - Una patrimoniale Ue per finanziare la Difesa: la proposta di una tassa al 2% per i super-ricchi

Unasul patrimonio di 537peril piano di riarmo europeo. Unache ha l’obiettivo di evitare di distrarre troppe risorse comunitarie dagli investimenti e dalla transizione energetica. Un gruppo di economisti, guidato da Gabriel Zucman, direttore dell’Eu Tax Observatory, lancerà ufficialmente l’idea di questa maxi-in un evento al Parlamento europeo.Il dato da cui si parte è che in Europa ci sono 537 persone con un patrimonioiore ai 100 milioni di euro. Di questi, 71 sono in Italia. Con un’imposta minima del 2% sul loro patrimonio, l’Europa potrebbeparte della spesa per laprevista dal Rearm Europe.Ladi unasuiperlaUeLo studio, condotto con Quentin Parrinello e Giulia Varaschin, prevede che unadel 2% su questi patrimoni potrebbe portare a un gettito da 67 miliardi.