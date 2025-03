Ilfattoquotidiano.it - “Una generazione che cresce col solo diritto all’eredità, ha radici marce. Bambini e ragazzini non sanno più fare nulla”: lo sfogo di Paolo Crepet

con “Mordere il cielo” sarà in scena Il 25 marzo al teatro Verdi di Brindisi, il 26 marzo a Gallipoli, al teatro Italia, e l’11 aprile a Bari, al Teatroteam. Un titolo non a caso, infatti “mordere il cielo”, come riporta Il Corriere della Sera, per lo psichiatra, sociologo e saggista “significa cercare di non abbassare gli occhi su uno schermo allontanandosi da tutto, ma preoccuparsi per la crisi che stiamo attraversando. Una crisi che non è fattadi armi e di morte, ma anche di qualcosa che sta accadendo nella nostra quotidianità. È questa la grande scommessa: capire che mondo vogliamo”.E ancora: “L’innovazione tecnologica è sempre una cosa interessante, dalla ruota fino a oggi. Ma, come per ogni cosa, bisognadelle valutazioni, capire cosa ci guadagniamo e cosa ci perdiamo.