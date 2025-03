Lanazione.it - Una frana blocca Gignago. Dodici famiglie isolate. Tra loro una donna di 96 anni

Fosdinovo, 17 marzo 2025 – Unala strada per Fosdinovo e isola il paese di. La pioggia incessante che flagella ormai da una settimana il territorio, ha fatto crollar eil costone del monte isolando il piccolo centro con 12. Il nubifragio ha guastato anche la festa di compleanno del sindaco di Fosdinovo Antonio Moriconi che stava per spegnere 70 calndeline conla sua famiglia quando è arrivata la notizia che una grossaera precipitata nei pressi di Canale del Mare, sull’unica strada che conduce alla frazione di. “Sono partito immediatamente, avvisando carabinieri, vigili del fuoco, Protezione civile, Pubblica assistenza – ricorda Moriconi – e tutte le autorità preposte. Nel paese c’erano anche persone di fuori in visita da amici e familiari che sono rimstete.