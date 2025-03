Sport.quotidiano.net - Una classifica che scotta. Tre punti di margine sui playout. Dietro ci sono ben dieci squadre

Nonostante l’unico punto racimolato nelle ultime tre partite, tutto sommato laper il Modena ha ancora connotati, in chiave salvezza, di una certa sicurezza. Almeno per il momento, certo è che dopo la sosta, per evitare guai, è meglio ricominciare a mettere fieno in cascina. I risultati delle gare giocate ieri hanno disegnato una graduatoria nella quale i canarini mantengono il decimo posto ina quota 35, ma la lottasi preannuncia da qui alla fine (mancano otto giornate) discretamente feroce. Il pareggio tra Reggiana e Sampdoria ha però ridotto il divario tra il Modena e la zonaa tre, con proprio queste dueappaiate a 32. Sulla zona retrocessione diretta il divario è maggiore, cinque lunghezze, ma non si può certo considerare undi sicurezza.