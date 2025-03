Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 18 marzo: Roberto Ferri lasciato solo, Ciro Gagliotti senza pietà

ha provato tutto per salvare i Cantieri, anche chiedere un prestito a Gennaro. Ci riuscirà? Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Unal, in onda domani alle 20.50 su Rai Tre. Nuovo appuntamento con Unal, domani alle 20.50 su Rai Tre. Nell'episodio di martedì 18troveremoin grande difficoltà: dopo aver chiesto aiuto a Gennaroinfatti, dovrà scontrarsi col padre. Ma vediamo cosa succederà. Nell'episodio precedente Nella puntata di lunedì 17, nonostante Marina non fosse d'accordo, aveva chiesto aiuto a Gennaroper salvare i Cantieri. Gennaro glielo aveva accordato, in cambio dei favori ricevuti per disinnescare l'inchiesta di Michele Saviani; non aveva però considerato, suo padre.