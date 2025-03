Laprimapagina.it - Un nuovo sguardo sulle relazioni umane: la presentazione del libro di Kinga Luj a Perugia

Il 20 marzo 2025, alle ore 17.00, la Sala dei Notari diospiterà ladel“Creazione e riconciliazione evolutiva. Progetto per l’umanità” diLuj, edito da Morlacchi Editore. L’evento, organizzato dall’Associazione Giornalismo Attivo (AGA) in collaborazione con la casa editrice, rappresenta un’importante occasione di confronto su tematiche di grande attualità, come il ruolo della famiglia, il rapporto tra uomo e donna e la necessità di un cambiamento culturale per una società più armoniosa.Il: un’analisi tra filosofia, sociologia e dirittoL’opera diLuj affronta la crisi della famiglia contemporanea e le sue cause, analizzando il rapporto tra evoluzione e involuzione sociale e il ruolo dei generi nel cambiamento. Attraverso una prospettiva multidisciplinare, l’autrice propone un percorso di riconciliazione evolutiva, un’idea di progresso culturale che possa superare le logiche di conflitto e promuovere una nuova consapevolezza delleinterpersonali.