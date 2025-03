Ilfoglio.it - Un nuovo sciopero dei treni il 19 marzo. Ma lo stop passa da 24 a 8 ore

Unnazionale del trasporto ferroviario potrà provocare ritardi e cancellazioni deiquesto mercoledì 19. Dalle ore 9:01 alle ore 16:59 a incrociare le braccia sarà il personale del gruppo Fs,talia,talia Tper e Trenord. All'agitazione sindacale proclamata da Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Ferrovie, se ne sarebbe dovuta aggiungere un'altra – indetta da Usb Lavoro Privato – da 24 ore (dalle 21 di martedì 18 alle 21 di mercoledì 19). La sigla sindacale ha però revocato la protesta, annunciando di avere intenzione di riprogrammarla alla prima data utile. “Ciò non è stato dovuto all'indicazione illegittima della commissione di garanzia sulla regolarità dello, verso la quale eravamo pronti a disubbidire anche se non ritirata come noi chiedevamo – ha spiegato in una nota – ma una valutazione politica fatta con la crescente struttura sindacale di Usb ferrovie”.