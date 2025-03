Tpi.it - Un milione di posti di lavoro in più. FdI si prende il merito. Ma è il Gol del Conte 2

Leggi su Tpi.it

Secondo i dati del monitoraggio del programma Garanzia occupabilità lavoratori (Gol): su 3,3 milioni di disoccupati iscritti, circa un(il 31,8 per cento) ha trovatodopo la presa in carico del servizio. Un risultato di cui si è preso ilil partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, che ha parlato di un aumento dei nuovi occupati ottenuto grazie all’abolizione del Reddito di cittadinanza. Peccato però che ci sono delle inesattezze.In primis il programma Gol non è del governo Meloni, ma è stato ideato durante il governo2 e perfezionato in concomitanza con la stesura del Pnrr. Inoltre non esiste alcun legame tra i risultati del programma Gol e la cancellazione del Reddito di cittadinanza. Il Gol fu introdotto per potenziare le possibilità di occupazione dei beneficiari dell’assegni e degli altri disoccupati.