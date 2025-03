Anconatoday.it - Un luogo di aggregazione per i giovani dove sport e cultura si incontrano: inaugurata la Lube Academy

Leggi su Anconatoday.it

oggi a Treia la nuova sede di, il progetto pensato per diventare un punto di riferimento per la comunità, unin cuisi uniscono in una dimensione innovativa che guarda al futuro. L’evento si è aperto con il taglio del nastro a cui hanno.