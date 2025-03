Formiche.net - Un Libro Bianco sulla Difesa europea per l’autonomia industriale del continente. Ecco i dettagli

, se non strategica almeno, rimane centrale nell’agenda. Mentre il tema del riarmo continua a dividere ile gli Stati membri dell’Unionesi preparano a un nuovo giro di consultazioni in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì, la Commissione, nella persona del commissario allae allo Spazio, Andrius Kubilius, si prepara a lanciare il nuovo. Nella bozza di tale documento, che nelle intenzioni di palazzo Berlaymont dovrà fungere da faro per gli sforzi nazionali e comunitari sul riarmo, viene posta grande enfasi sull’industria ecostruzione di capacità produttive europee. Tra le proposte più rilevanti, la creazione di un Mercato unico per lae l’integrazione dell’Ucraina nel tessuto produttivo continentale tramite uno strumento finanziario dedicato.