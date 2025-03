Lanazione.it - “Un lavoro usurante”. Carrellista risarcito: un’interrogazione al ministero del Lavoro

La Spezia, 17 marzo 2025 – La notizia del risarcimento per danno biologico ottenuto da undel porto vittima di un’ernia discale provocata da decenni digravoso a bordo di gru e contstaker – pubblicata in esclusiva da La Nazione – diventa materia diparlamentare in cui si chiede ai ministri dele delle Politiche sociali, e delle Infrastrutture e dei trasporti di avviare un percorso per il riconoscimento di alcune mansioni portuali particolarmente gravose e rischiose tra i lavori usuranti. A presentarla, la parlamentare spezzina Maria Grazia Frijia, che ha preso spunto dalla notizia riportata dal nostro quotidiano per rilanciare un tema su cui i governi, ancora oggi, non hanno adottato provvedimenti certi ed efficaci. Nell’interrogazione a risposta scritta presentata lo scorso 6 marzo, la deputata di Fratelli d’Italia che “quali siano gli intendimenti dei ministeri interrogati in merito ai fatti, con specifico riferimento alla possibilità di riconoscere alcune mansioni portuali particolarmente gravose e rischiose tra i lavori usuranti, anche istituendo a tal fine un tavolo tecnico-istituzionale di confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto”.