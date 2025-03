Linkiesta.it - Un giorno nel cuore della Franciacorta

Leggi su Linkiesta.it

Sul suo stemma comunale spicca un fiore azzurro, e anche il suo nome evoca un’origine agreste, che derivi del germanico Der Büsche (“il boschetto”), dal latino herba o dalla fusione dei due avvenuta in epoche lontane e misteriose. Il legame di Erbusco con la cultura rurale resta profondo, nonostante siano le sue architetture – romane, medievali e rinascimentali – a custodirne la memoria storica.Erbusco è una sorta di «ologramma dell’intero distretto franciacortino», per citare Armando Castagno nel suo “Viaggio in. Un diario”. Pianure e colline, scorci bucolici e colate di cemento, strade trafficate e sentieri silenziosi si alternano, delineando un microcosmo che è la culla delle cantine che hanno segnato il successodenominazione, principali arteficisua identità e del suo prestigio internazionale.