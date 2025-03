Ilfattoquotidiano.it - Un finto maresciallo le porta via tutti i gioielli: truffata Federica Burger, moglie di Enrico Vanzina. Il regista furioso: “Un episodio increscioso”

Una truffa telefonica vera e propria, pensata ad arte. Si fingono carabinieri e si fanno consegnare idalladele sceneggiatore. La signora 85enneera nella sua casa in via Fontanella Borghese, in centro a Roma.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia Roma Centro, che sull’hanno immediatamente fatto scattare le indagini, la donna ha ricevuto una telefonata da soggetti che hanno invitato il suo domestico a recarsi in caserma, sostenendo che un’auto della famiglia era rimasta coinvolta in un incidente.La donna è rimasta quindi sola. Dopo alcuni minuiti si è presentato unche ha spiegato allache era necessario saldare immediatamente il danno alla vettura e ha convinto la donna ad aprire la cassaforte e farsi consegnare alcuni