Un convegno per approfondire prevenzione e trattamento della Malattia Renale Cronica

Arezzo, 17 marzo 2025 – Unper. L’appuntamento è fissato per le 16.00 di venerdì 21 marzo all’auditorium Montetini e proporrà un confronto di esperienze tra operatori e pazienti per far luce su una patologia che, pur interessando circa il 7%popolazione italiana, è ancora scarsamente conosciuta e difficilmente diagnosticata. Questo incontro, aperto all’intera cittadinanza, è promosso e organizzato dall’associazione aretina PB73 con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sull’importanza del benessere ecura dei propri reni, con il valore sanitario e scientifico che è confermato dal contributoRegione Toscana e dai patrocini di Usl Toscana Sud Est e Fondazione Arezzo Comunità. La giornata sarà moderata dal dottor Paolo Conti, direttore dell’Uoc Nefrologia e Dialisi dell’ospedale San Donato, e sarà aperta da due interventi introduttivi dal titolo “Insufficienzadottoressa Silvia Farsetti dell’Uos Emodialisi dell’ospedale di Bibbiena e “L’esperienza di Arezzo”dottoressa Chiara Ralli dell’Uos Emodialisi dell’ospedale di Sansepolcro.