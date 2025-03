Lanazione.it - Un anno senza Joe Barone: cerimonia della Fiorentina, “Ci hai insegnato tanto, il tuo ricordo vivrà”

Firenze, 17 marzo 2025 – A quasi undalla tragica scomparsa di Joe, il dolore che ha segnato la, ad ogni suo livello, è ancora visibile e profondo, radicato nei cuori di tutti coloro che havuto modo di lavorare al suo fianco. È una sofferenza che non si può nascondere, che emerge negli occhi di ogni singolo membro del club: dal direttore generale Ferrari, che ha preso in mano una pesante eredità sin dai giorni immediatamente successivi alla morte del numero due viola, fino ai magazzinieri, ai ragazzi del vivaio, alle calciatricisquadra femminile. Ma, ovviamente, i cuori più straziati sono quellifamiglia di Joe, che ha fatto ritorno a Firenze nei giorni scorsi per assistere alla sfida di ieri contro la Juventus ma soprattutto per partecipare alla messa di suffragio celebrata al Viola Park, unache ha toccato profondamente tutti i presenti.