Ultim'ora Osimhen: che mazzata per la Juve, ha già chiuso con un altro club

Si complica, per lantus, il colpo. Il 26enne nigeriano è in contatto con un top team straniero: firma all’orizzonte.Sarà rivoluzione, in ogni caso. Lantus in estate sottoporrà la rosa ad un profondo restyling, a prescindere da quella che sarà il piazzamento in campionato. Senza la qualificazione in Champions, ilsarà infatti costretto a vendere alcuni dei propri talenti per compensare il mancato introito dei fondi garantiti dal torneo e far quadrare così i conti. Se Thiago Motta dovesse invece centrare l’obiettivo, ilutilizzerebbe le risorse in questione per finanziare l’acquisto di rinforzi di qualità: il preferito di Cristiano Giuntoli, in tal senso, risponde al nome di Victorma il colpo, alla luce di quanto accaduto nelle ultime ore, difficilmente si concretizzerà.