Sportnews.eu - Ultima ora Djokovic, l’annuncio fa piangere i tifosi: ormai non ci sono più dubbi

Il serbo sta affrontando un periodo complesso con due sconfitte consecutive e le voci di un suo addiosempre più frequentiNovaksi congratula con Van de Zandschulp (Instagram)Capire quando è il momento di dire basta. E’ questo il compito più difficile dei fuoriclasse. In ogni sport, ambito e disciplina,stati molti i casi delle leggende che hanno voluto proseguire la propria carriera anche quando poteva essere giunto il momento per fare un passo indietro, per non lasciare negli occhi di coloro che li hanno amati le immagini di un declino inesorabile. Questo, come detto, può avvenire in ogni sport, ma è ancora maggiormente visibile in quelli individuali: quando il tuo corpo non risponde più come prima, le figuraccedietro l’angolo. Novaknon è ancora a questo punto, ma, secondo alcuni, deve fare qualche riflessione sul suo futuro.