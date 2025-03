Puntomagazine.it - Ultima Generazione: Bologna, verdure in via Rizzoli

Un gesto semplice verso i cittadini e l’agricoltura sempre più colpiti dalla crisi climatica, 16 marzo 2025 – Questo pomeriggio, nella centrale via, angolo con via Calzoliere, cinque persone aderenti adhanno lasciato un promemoria alla città, sotto gli occhi esterrefatti di passanti e turisti:marce. Si sono posizionati sulla segnaletica orizzontale e hanno esposto striscioni con scritto “Il giusto prezzo”, “Questo governo è marcio”, “La nostra inazione ha un prezzo insostenibile”, “Campo allagato, niente al mercato, prezzo salato”. Poi si sono seduti in strada., EMILIA-ROMAGNA E TOSCANA ANCORA COLPITE DAI FENOMENI ESTREMI. INTANTO I PREZZI AUMENTANO MENTRE IL GOVERNO COMPRA ARMIProprio questa settimanae l’Emilia-Romagna hanno vissuto nella paura di nuovi alluvioni; anche ieri il territorio bolognese e ferrarese è stato sferzato dai tornado.