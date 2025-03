Ue | Mosca non vuole veramente la pace

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.48 Le condizioni portate daper lain Ucraina "dimostrano che in realtà non vogliono la, perché presentano come condizioni tutti gli obiettivi finali che vogliono raggiungere con la guerra". Così l'Alta rappresentante Ue agli Esteri Kallas arrivando al Consiglio Esteri. "Accogliamo con favore i colloqui di Gedda. Ora la palla è nel campo russo, con l'interrogativo, se vogliono o no la". Poi: "C'è ampio sostegno politico" all' iniziativa per sostenere militarmente Kiev nel 2025 con aiuti fino a 40mld.