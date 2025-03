Lapresse.it - Ue: Germania, rivedere criteri Maastricht per maggiore flessibilità difesa

Francoforte (), 17 mar. (LaPresse) – “L’equlibrio della sicurezza deve essere ulteriormente rafforazto a Bruxelles. Per questo è importantedie creare insieme unaper la nostra capacità di sicurezza ein Europa”. Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, al suo arrivo al Consiglio Affari Esteri Ue. “Il nostro obiettivo è un’Ucraina forte e sovrana. Ciò richiede una posizione di forza, soprattutto per i negoziati con la Russia di Putin. Ciò che è importante a tal fine non è solo rafforzare la nostra capacità di, ma anche una decisione rapida e ambiziosa a livello di capo di Stato e di governo dell’Ue per il nostro sostegno militare”, ha aggiunto Baerbock, precisando che “la revisione deidiè important, ma è anche importante avere a disposizione ampi fondi per la sicurezza a livello europeo”.