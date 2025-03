Thesocialpost.it - Udine, incendio in appartamento: tempestivo intervento dei vigili del fuoco

Leggi su Thesocialpost.it

Un principio d’ha generato momenti di apprensione questa mattina in via Emilia 111, nel quartiere Beivars di. Il rogo è scoppiato nel locale caldaia di una palazzina, provocando una densa colonna di fumo. Determinante il prontodell’ispettore capo di Polizia penitenziaria Massimo Russo, che si trovava nei pressi dell’edificio mentre si recava al lavoro. Per fortuna in casa non c’era nessuno.L’dell’ispettoreRusso, accortosi delle fiamme, ha immediatamente allertato idele il personale sanitario, fornendo dettagli sulla situazione. Resosi conto del pericolo, ha chiuso le valvole del gas e disattivato l’impianto elettrico, prevenendo così il rischio di esplosioni. Con sangue freddo, ha iniziato a evacuare i residenti, bussando a ogni porta per assicurarsi che nessuno rimanesse bloccato nell’edificio.