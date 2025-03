Unlimitednews.it - Ucraina, Trump “Parlerò con Putin domani”

WASHINGTON (ITALPRESS) – Il presidente americano Donaldha detto ai giornalisti sull’Air Force One che probabilmente parlerà con il presidente russo Vladimirnella giornata di. Lo riferisce la Cnn.“Stiamo andando abbastanza bene, credo, con la Russia. Vedremo se avremo qualcosa da annunciare”, afferma. “Nel fine settimana è stato fatto molto lavoro, vogliamo vedere se riusciamo a porre fine a questa guerra” in. “Forse ci riusciremo, forse no, ma credo che abbiamo ottime possibilità”, prosegue.-foto Ipa Agency-(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo