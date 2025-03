Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, soldati ucraini alla Bbc: “Nel Kursk in atto un ritiro catastrofico con rifornimenti tagliati e mezzi distrutti. Scene da film horror”

Persa Sudzha, la città più grande di cui erano riusciti a prendere il controllo, l’arretramento deglinelnon pare arrestarsi. Ai microfoni della Bbc alcunidi Kiev impegnati nell’area ne parlano come “undell’orrore“. Un” tra fuoco incessante, colonne militari distrutte, attacchi continui di droni russi, secondo 5 testimonianze raccolte dal servizio pubblico radiotelevisivo britannico. Secondo gli esperti militari, la Russia potrebbe aver ammassato fino a 70mila, compresi 12mila nordcoreani, per riprendersi la regione al confine attaccata daglinell’agosto 2024 con circa 12mila uomini, alcuni tra icon l’addestramento migliore, equipaggiati con armi fornite dall’Occidente, anche tank eblindati.Il 9 marzo ‘Volodymyr’, nome di fantasia, inviaBbc via Telegram la conferma di essere ancora a Sudzha, tra “panico e crollo del fronte” con le forze ucraine che “cercano di andar via” e i droni russi che prendono di mira le colonne militari.