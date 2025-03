Thesocialpost.it - Ucraina, Meloni in Senato: sostegno a Kiev, rinforzare difesa nel quadro Nato

Oggi la presidente del Consiglio, Giorgia, si presenterà alper le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si terrà il 20 e 21 marzo a Bruxelles. Il fulcro del discorso sarà il rafforzamento della sicurezza interna ed esterna dell’Unione Europea, senza dimenticare l’alleanza fondamentale con la, ma con attenzione anche alle finanze pubbliche. Secondo quanto riportato da fonti parlamentari della maggioranza, questo sarà il tema principale della risoluzione che il centrodestra presenterà per approvare le comunicazioni della premier.La bozza della risoluzioneSecondo la bozza della risoluzione che l’Adnkronos ha visio, i primi tre punti impegnano il Governo a “continuare a sostenere l’finché necessario, con l’auspicio di una rapida conclusione dei negoziati di pace; collaborare con l’UE, gli Stati Uniti e gli alleati per una pace basata sui principi della Carta delle Nazioni Unite e sul diritto internazionale, insieme all’e ai partner internazionali; e dedicare ogni sforzo alla preparazione della Conferenza per la ripresa dell’, che l’Italia ospiterà a Roma nel luglio 2025”.