Ucraina Meloni domani al Senato | sostegno a Kiev rinforzare difesa in quadro Nato

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgiaalper le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di Bruxelles del 20-21 marzo. Rafforzare la sicurezza interna ed esterna dell'Unione, ma nell'ottica di un'alleanzadalla quale non si può prescindere. E stando ben attenti a non mettere a repentaglio le finanze pubbliche: questo, .