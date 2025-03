Ucraina gli USA | siamo all’ultimo miglio per avere un accordo di pace Ipotesi della Crimea russa per convincere Putin

Leggi su Open.online

Potrebbe esserci il riconoscimentocomecome condizionetra Kiev e Mosca. Lo riporta Semafor citando alcune fonti, secondo le quali comunque Donald Trump non ha ancora deciso. Trump ha valutato la possibilità per gli Stati Uniti di premere sull’Onu, affinché faccia lo stesso e riconosca lacome territorio russo. Per la portavoceCasa Bianca, Karolin Leavitt «(letteralmente: “dieci iarde”, nda) verso la, nonmai stati più vicini di oggi a undie il presidente è determinato a ottenerne uno». Oggi il presidente americano ha dichiarato che chiamerà Vladimir: «Domani parlerò condi come finire la guerra in. Discuteremo di terre e centrali elettriche». Sul tavolo i territori che Kiev dovrà lasciare a Mosca e il destino di Zaporizhzhia.