Lapresse.it - Ucraina: Cremlino, pericoloso parlare di dispiegamento militari Nato

Leggi su Lapresse.it

Milano, 17 mar. (LaPresse) – Le discussioni in Europa attorno aldidellainsono “una tendenza assolutamente pericolosa”, visto che “creerà ulteriori motivi di escalation”. Lo ha detto il portavoce delDmitry Peskov, come riporta l’agenzia Tass. “Loro creeranno ulteriori cause. Cosa ne verrà fuori? Niente di buono”, ha aggiunto Peskov.