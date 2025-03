Quotidiano.net - Ucraina, colloquio tra Rubio e Lavrov: “Presto telefonata Trump-Putin”

Roma, 17 marzo 2025 – Le distanze fra Russia esi sono ridotte, e la pace potrebbe essere questione di settimane. Non lesina ottimismo l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, Stephen Witkoff, che ha parlato conper oltre tre ore, dopo averlo atteso per otto. Sembra però che ne sia valsa la pena, visto che, per stessa ammissione dell’inviato, si è trattato di un “molto positivo”. Lapiù attesa, quella fra il presidente russo e l’americano Donald, potrebbe avvenire questa settimana ed essere “molto buona e positiva”. “I nostri team, i negoziatori americani, si incontreranno in settimana con gli ucraini, lo stesso accadrà con i russi”. Certo, pare che le richieste dello zar siano parecchie, tanto che il consigliere della Casa Bianca per la sicurezza, Michael Waltz, ha specificato che gli Stati Uniti le valuteranno nei prossimi giorni.