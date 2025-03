Lapresse.it - Ucraina, bozza risoluzione centrodestra: “Con Kiev finché necessario auspicando rapida pace”

Leggi su Lapresse.it

Il Parlamento impegna il Governo a “continuare a sostenere l’per tutto il tempo, fermo restando l’auspicio di unaconclusione dei negoziati di”. È quanto si legge nel primo punto delladidella maggioranza in vista delle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in Parlamento per il Consiglio Europeo in programma il 20 e 21 marzo Bruxelles. Al secondo punto del documento si impegna il governo a “lavorare con l’Unione Europea, con gli Stati Uniti e con i tradizionali alleati per arrivare ad unabasata sui principi della Carta delle Nazioni Unite e sul diritto internazionale, assieme all’ed ai partner internazionali”. Il terzo punto invece chiede di “dedicare ogni sforzoper la preparazione della Conferenza per la ripresa dell’(Ukraine Recovery Conference – URC) che l’Italia ospiterà a Roma il 10-11 luglio 2025”.