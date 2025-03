Unlimitednews.it - U21, Nunziata “Voglio vedere il giusto atteggiamento mentale”

Leggi su Unlimitednews.it

FIRENZE (ITALPRESS) – “Quello che mi piacerebbe in queste prossime due partite èuncome se si fosse all’Europeo. Noi dobbiamo porci un obiettivo e questo è soprattutto, perché il resto viene da sé.chiedere ai nostri ragazzi quale dovrà essere il nostro obiettivo all’Europeo, e sicuramente sarà un obiettivo importante perché comunque noi siamo l’Italia e l’obiettivo nostro deve essere sempre quello di arrivare fino in fondo. Per fare questo c’è bisogno di unimportante”. Il ct dell’Under 21 Carmineritrova alle porte della primavera un gruppo che ha lasciato lo scorso autunno forte della qualificazione ai prossimi Europei, traguardo che adesso diventa centrale visto che si disputerà a giugno, e dove gli azzurrini si giocheranno non solo la competizione continentale, ma anche un eventuale posto alle Olimpiadi.