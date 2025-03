Metropolitanmagazine.it - Tutto, ma proprio tutto quello che sappiamo sulla stagione 7 di Black Mirror

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il trailer dellasette diha dimostrato che la serie ha ancora tanto da raccontare. In base al trailer, sembra che il piano siadi tornare alle radici dello show, con un pizzico di quella follia che fa sussultare il pubblico e ripensare alla propria vita dopo un nuovo episodio. Famoso per il suo formato antologico, dall’annuncio della nuova, è stato confermato che per la prima volta ci sarà un sequel di un precedente episodio di. A parte questo, è stata anche rivelata una grossa parte del cast per darci un assaggio di cosa aspettarci. Ora i dettagli dell’episodio sono ancora incerti e per lo più basati su speculazioni, ma la data della première per vedereè stata confermata ed è dietro l’angolo.Con l’ avanzare della tecnologia,può essere una rappresentazione scomoda della vita moderna, oltre a dettare la direzione di un futuro spaventoso che potrebbe essere molto reale.