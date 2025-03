Ilfattoquotidiano.it - Tutto ciò che la foto di Papa Francesco non dice: le lenzuola, gli oggetti sull’altare, la postura e il paragone impietoso con Wojtyla nel 2005

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Sindonico”. Così un attento osservatore della Curia romana ha definitoper come appare nella prima immagine pubblicata dopo poco più di un mese dall’inizio del suo ricovero al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale, il 14 febbraio. Bergoglio, in unagrafia della Sala Stampa della Santa Sede, è ritratto in preghiera nella cappella dell’appartamento riservato ai pontefici al decimo piano del Gemelli. Ilè avvolto da un paio dibianche – da qui la definizione “sindonico” – che cercano, in modo abbastanza grossolano, di simulare un camice indossato dai celebranti sotto i paramenti e sopra ha una stola viola, colore liturgico del tempo quaresimale, al contrario (la cucitura è rivolta verso l’alto e non verso il basso), segno eloquente che chi lo ha vestito così non è un sacerdote.