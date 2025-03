Temporeale.info - Tutti barricati in casa, trasporti in tilt: l’Italia si ferma in questa data

Leggi su Temporeale.info

A breve, unanera per le città italiane: ennesimo sciopero generale deiin vista Come era abbondantemente nelle previsioni, siamo alle prese con un mese di marzo bollente dal punto di vista degli scioperi. Tante le categorie che in queste settimane stanno incrociando le braccia, per le numerose giornate di agitazioni promosse dalle . L'articoloininsiinTemporeale Quotidiano.